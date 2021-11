Abel Ferreira bate Santos e sobe a segundo no Brasileirão

O Palmeiras subiu ao segundo lugar do Brasileirão, na madrugada desta segunda-feira, ao derrotar o Santos, fora, por 0-2.

A equipa treinada pelo português Abel Ferreira abriu o marcador aos 44 minutos, por intermédio de Rony. Ao minuto 72, Raphael Veiga confirmou a quinta vitória consecutiva do Verdão, todas para o campeonato.

Com este triunfo, o Palmeiras recuperou o segundo lugar da tabela classificativa, a 10 pontos do líder, o Atlético Mineiro, e com dois pontos de vantagem, mas mais dois jogos, sobre o Flamengo, terceiro.