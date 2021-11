West Ham impõe primeira derrota da época ao Liverpool

Ao 17.º jogo, o Liverpool perdeu. A equipa de Diogo Jota (titular) foi derrotada no terreno do West Ham, este domingo, por 3-2.

A derrocada começou logo aos quatro minutos, quando Alisson Becker marcou na própria baliza. Aos 41 minutos, Trent Alexander-Arnold repôs a igualdade, no entanto, pouco depois da hora de jogo, Pablo Fornals devolveu a vantagem ao West Ham. Os "hammer" ampliaram aos 74. Divock Origi ainda reduziu ao minuto 83, porém, já era tarde.

Este resultado deixa o Liverpool no terceiro lugar, com 22 pontos, menos quatro do que o Chelsea, que lidera, e um do que o Manchester City, segundo, mas também menos um jogo disputado do que os dois rivais. O West Ham subiu ao quarto lugar, com 20 pontos, os mesmos (mas menos um jogo), que bateu o Watford, por 1-0, com um golo de Bakayo Saka. O defesa português Nuno Tavares foi titular pelos "gunners".