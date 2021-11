Roma de Mourinho perde em Veneza e cai para o quinto lugar

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, perdeu no terreno do Veneza, por 3-2, este domingo, e caiu para o quinto lugar da Serie A.

Os romanos entraram praticamente a perder, fruto de um golo de Mattia Caldara, aos sete minutos, mas deram a volta em vima do intervalo, por intermédio de Eldor Shomurodov e Tammy Abraham.

Contudo, na segunda parte, foi o Veneza a operar a reviravolta. Mattia Aramu empatou, de grande penalidade, aos 65 minutos e, aos 74, David Okereke consumou a segunda cambalhota no marcador.

Com este resultado, a Roma cai para o quinto lugar, com 19 pontos, menos três do que a Atalanta, quarta, e mais um do que a Lazio, sexta e que ainda não entrou em campo na 12.ª jornada da Liga italiana. A equipa de Maurizio Sarri pode, por isso, ultrapassar a de Mourinho.