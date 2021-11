Nápoles tropeça e não aproveita empate no dérbi de Milão

O Nápoles, com o português Mário Rui no onze inicial, empatou, a uma bola, na receção ao Verona, este domingo, e não conseguiu aproveitar a igualdade no dérbi de Milão para se isolar na liderança da Serie A.

Com o também português Miguel Veloso a titular, os visitantes adiantaram-se aos 13 minutos, por intermédio do inevitável Giovanni Simeone. Contudo, cinco minutos depois, Giovanni Di Lorenzo empatou.

Os golos também chegaram cedo em San Siro, onde o anfitrião foi o AC Milan. O Inter adiantou-se aos 11 minutos, de grande penalidade, por Hakan Çalhanoglou, mas um autogolo de Stevan de Vrij restabeleceu a igualdade. Lautaro Martínez teve a oportunidade de dar a vitória ao Inter ainda aos 27 minutos, no entanto, falhou o castigo máximo.

Continua, por isso, tudo na mesma na frente da Liga italiana. Nápoles e Milan estão empatados com 31 pontos e o Inter segue atrás com 24. Em quarto, está a Atalanta, com 22 pontos, mas com mais um jogo.