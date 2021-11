O extremo Jota continua a brilhar pelo Celtic e, este domingo, marcou dois golos e fez uma assistência contra o Dundee.

O Celtic venceu o Dundee, por 4-2, em partida da jornada 13 da liga escocesa.

O português, cedido pelo Benfica, soma seis golos e seis assistências pelo Celtic.

Com este triunfo, o Celtic é segundo classificado, com 26 pontos, menos um do que o Rangers, que tem um jogo a menos.