Xavi quer Barcelona “a jogar bem”

O ex-futebolista Xavi Hernandez, que vai assumir o comando do FC Barcelona, diz que quer a equipa a "jogar bem, conseguir êxitos e alcançar bons resultados".

"Temos de trabalhar duro desde o primeiro minuto, já que temos de competir por tudo e lutar por tudo, não podemos dar nada. Este é o ADN do clube", disse o antigo treinador do Al-Sadd, do Qatar.

O antigo médio lembrou que no Barcelona sempre se vive com "a excelência", assegurando que treinar o clube "é um desafio gigantesco".

Xavi será apresentado na segunda-feira, às 12h00, num evento no Camp Nou aberto ao público.