Raul de Tomás chamado à Seleção

Ansu Fati, do FC Barcelona, voltou a lesionar-se e o selecionador espanhol chamou o ex-Benfica Raul de Tomás.

O jovem extremo saiu tocado do jogo contra o Celta e é substituído por RDT.

O avançado do Espanhol, de 27 anos, foi convocado por Luis Enrique para as partidas contra a Grécia e a Suécia, encontros de qualificação para o Mundial do Qatar 2022.