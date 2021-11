Bernardo Silva marca e City derrota United

O Manchester City venceu o Manchester United, por 2-1, em jogo da jornada 11 da liga inglesa.

Os golos dos azuis foram marcados por Bailly (autogolo) e o português Bernardo Silva.

Estiveram cinco portugueses em campo: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva e também Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

Com este triunfo, o City subiu ao segundo lugar da Premier League, com 23 pontos, a dois do líder Chelsea (que ainda não jogou). Já o Manchester United é quinto, com 17 pontos.