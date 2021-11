Barcelona deixa-se empatar, Fati volta a lesionar-se

O FC Barcelona esteve a vencer 3-0, mas deixou-se empatar diante do Celta, em partida da jornada 13 da liga espanhola. Ansu Fati voltou a lesionar-se.

Pelos catalães marcaram Fati, Busquets e Depay na primeira parte. No segundo tempo, a equipa de Vigo reagiu no segundo tempo com um bis de Iago Aspas e Nolito.

Com mais este tropeço, o Barça, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, é nono no campeonato, com 17 pontos, a oito do líder Real Sociedad.

Nota ainda para nova lesão de Ansu Fati, desta vez “no tendão da coxa esquerda”.