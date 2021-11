Sarabia chamado à seleção espanhola. Porro fica de fora

Pablo Sarabia continua nas opções de Luis Enrique para a seleção principal espanhola, ao contrário do seu companheiro de equipa no Sporting, Pedro Porro, que desta vez não entra na convocatória de "la roja".

O lateral tem tido problemas físicos e ainda no último jogo dos leões, com o Besiktas, foi substituído, por lesão. Sarabia estreou-se a marcar pelo Sporting, precisamente no jogo com os turcos, e mantém lugar entre os eleitos do selecionador.

A Espanha joga na Grécia, no dia 11 de novembro, e recebe a Suécia, a 14 de novembro, no último da qualificação para o Campeonato do Mundo. A Suécia está na liderança do grupo, com 15 pontos, e os espanhóis estão na segunda posição, com 13. A Grécia ainda tem possibilidades, apesar de remotas, de discutir lugar de apuramento. Está no 3.º lugar, com nove pontos.

Lista de convocados

Guarda-redes: De Gea, Unai Simón e Robert Sanchez;

Defesas: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba e Gaya;

Médios: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Koke, Mikel Merino;

Avançados: Sarabia, Yéremy Piño, Morata, Rodrigo, Pablo Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati e Brahim Díaz.