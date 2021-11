Mourinho "dispara" contra o árbitro e a bala faz ricochete em jornalista noruguês

"Não viu o jogo?", começou por responder Mourinho que desafiou o jornalista a dar a opinião sobre a atuação do árbitro. A "troca de bola" entre ambos durou uns segundos, com Mourinho a insistir na opinião de Fjortoft e o antigo futebolista a insistir com Mourinho, reforçando que pretendia saber a opinião dele.

José Mourinho considera que a arbitragem do grego Anastasios Papapetrou prejudicou a Roma no empate com o Bodo Glimt (2-2), na quinta-feira, em jogo da 4.ª jornada da Conference League, e deixou-o bem claro na "flash interview" da Viaplay, canal que transmitiu a partida para a Noruega.

Mais tarde, no Twitter, Fjortoft publicou a "flash interview" e falou de uma momento em que teve "uma pequena 'discussão' com Mourinho".

Jan Aage Fjortoft fez 71 jogos pela seleção da Noruega e esteve no Mundial 94 com a equipa, nos Estados Unidos. O antigo futebolista terminou a carreira em 2002, no Lillestrom. Fjortoft fez grande parte da carreira em Inglaterra, onde jogou por Middlesbrough, Sheffield United, Barnsley e Swindon Town. Passou, ainda, pelo Eintracht Frankfurt, na Alemanha, e Rapid Viena, na Áustria. No seu país, para lá do Lillestrom, jogou no Stabaek e no HamKam.

Com o empate em Roma, o Bodo Glimt, que tinha batido a Roma por 6-1 há duas semanas, mantém a liderança do Grupo C da Conference League, com oito pontos. Os italianos seguem na segunda posição, com sete pontos. O Zorya é terceiro, com seus, e o CSKA de Sofia está na última posição, com um ponto.