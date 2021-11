Mainz empata em casa e pode sair dos lugares europeus

O Mainz empatou a um golo, em casa, frente ao Borussia Monchengladbach e pode deixar os lugares europeus.

A equipa visitante marcou primeiro, por Neuhaus, aos 38 minutos de jogo, depois de uma defesa incompleta do guarda-redes Zentner.

Widmer rematou ao ângulo, num grande golo aos 76 minutos, e que empatou o resultado que se manteve até final.

O Mainz soma agora 17 pontos, com mais um jogo do que as restantes equipas, está no 5º lugar, mas pode cair até ao oitavo, dependendo dos resultados dos rivais Union Berlim, Wolfsburgo e RB Leipzig.

Já o Monchengladbach está ligeiramente atrás do Mainz, no 9º posto, com 15 pontos.