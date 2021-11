Lens goleia Troyes e regressa ao segundo lugar da liga francesa

O Lens aplicou uma goleada de 4-0 ao Troyes, em casa, na abertura da 13ª jornada da Ligue 1.

O resultado foi construído na primeira parte, com golos de Kalimuendo, aos 14 minutos, Wesley Said, aos 30, e Jonathan Clauss, aos 45 minutos de jogo. Clauss teve uma noite para mais tarde recordar, ao juntar o golo a duas assistências.

No segundo tempo, Frankowski fechou a goleada em 4-0 aos 60 minutos de jogo.

Com a vitória, o Lens regressa às vitórias e sobe ao segundo lugar do campeonato, com 24 pontos, ainda que à condição, pois pode voltar a ser ultrapassado por Nice e Marselha, que ainda não entraram em campo.

Já o Troyes está no 14º posto, com 13 pontos somados.