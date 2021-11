João Félix eleito o jogador do mês do Atlético de Madrid

O internacional português João Félix foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do Atlético de Madrid pelos adeptos do clube.

O avançado de 21 anos fez duas assistências e marcou um golo em seis jogos disputados durante o mês em todas as competições, para além de várias exibições de encher o olho. Félix foi titular em todos os jogos exceto no último do campeonato, com o Bétis, em que marcou golo.

"Muito agradecido aos adeptos que votaram em mim. Quero continuar assim, para que os adeptos possam ter muitas alegrias. A lesão já ficou para trás, quero continuar bem", disse aos meios do clube.

João Félix está na terceira temporada ao serviço do Atlético de Madrid, tendo custado 120 milhões de euros ao Benfica no final da temporada 2018/19.