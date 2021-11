Génova e Empoli anulam-se e dividem pontos

O Empoli empatou na receção Génova, a dois golos, na 12ª jornada da Serie A.

Um penálti cobrado pelo internacional italiano Domenico Criscito colocou o Génova a vencer na primeira parte,aos 13 minutos de jogo.

No entanto, os visitantes não conseguiram segurar o resultado no segundo tempo. Di Francesco empatou aos 62 minutos e Zurkowski consumou a reviravolta para o Empoli aos 72 minutos de jogo.

Quando tudo apontava para uma vitória da equipa da casa, o jovem avançado Flavio Bianchi empatou o resultado para o Génova, aos 89 minutos de jogo.

O Génova continua em crise de resultados e soma nove jogos seguidos sem vencer. A última e única vitóira foi na terceira jornada, em casa do Cagliari. A equipa está no 17º lugar, com 9 pontos.

Já o Empoli segue tranquilo na tabela, no oitavo lugar, com 16 pontos somados.