Cádiz sai da zona de descida com vitória no San Mamés

O Cádiz saiu dos lugares de descida com uma vitória em casa do Athletic Bilbau, no San Mamés, por 1-0.

O médio Salvi Sanchéz marcou o único golo do jogo, logo aos 6 minutos de jogo.

O Athletic teve 70% de posse de bola, fez quase o dobro dos remates, mas não conseguiu marcar qualquer golo.

Com este resultado, o Athletic falha o ataque aos lugares europeus e continua no oitavo lugar, com 18 pontos. Já o Cádiz deixa o 18º lugar, de despromoção, e sobe até ao 14º posto, com 12 pontos somados.