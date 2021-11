Al Sadd confirma Xavi como novo treinador do Barcelona

Xavi está a caminho do Barcelona e a confirmação é dada pelo Al Sadd, clube do Catar que o antigo internacional espanhol orientou nas duas últimas épocas e onde terminou a carreira de futebolista.

O Barcelona pagou a cláusula de rescisão de 5 milhões de euros e Xavi já está a caminho do Camp Nou.

"A administração do Al Sad acertou a transferência de Xavi para o Barcelona, depois do pagamaneto da cláusula de rescisão estipulada no contrato. Acertámos,ainda, uma cooperação com o Barcelona. O Xavi é uma parte importante da história do Al Sadd e nós desejamos-lhe sucesso", lê-se no comunicado publicado pelo clube.

O espanhol, de 41 anos, tinha "manifestado o desejo de ir para Barcelona, neste momento, devido à fase difícil que o seu clube está a passar". "Nós entendemos isso e não colocámos obstáculos. O Xavi e a sua família serão sempre bem-vindos a Doha", acrescentaram os dirigentes do Al Sadd.