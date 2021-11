Três portugueses e Vlachodimos na equipa da semana da Liga dos Campeões

Os portugueses Pedro Gonçalves, João Cancelo e Cristiano Ronaldo, para além do guarda-redes do Benfica, Vlachodimos, estão na equipa da semana da Liga dos Campeões.

Para além de estarem nomeados para melhor jogador da semana, Pote, que marcou dois golos ao Besiktas pelo Sporting, e Ronaldo, que bisou com a Atalanta, figuram também na equipa da semana.

A estes dois, junta-se o compatriota João Cancelo, que apontou três assistências frente ao Club Brugge.

Apesar de ter sofrido cinco golos do Bayern de Munique, Vlachodimos é o guarda-redes da semana, com várias defesas que evitaram que o Benfica saísse da Alemanha com um resultado ainda mais pesado.

Confira a equipa a semana.