Cancelo brilha na Liga dos Campeões com três assistências contra o Brugge

O português João Cancelo voltou a brilhar na Liga dos Campeões, ao serviço do Manchester City, com três assistências na vitória por 4-1 com o Club Brugge.

O internacional luso de 27 anos foi figura de destaque na partida a assistir os golos de Phil Foden, Riyad Mahrez e Gabriel Jesus. No final da partida, a exibição de Cancelo mereceu elogios de Pep Guardiola

"Ele tem jogado incrivelmente bem durante toda a época. Claro, às vezes tem que melhorar a sua qualidade, tem altos e baixos, mas tem uma capacidade especial", disse o técnico catalão.

Cancelo chegou ao Manchester City em 2019, depois de passagens pela Juventus, Inter de Milão e Valência. Esta temporada, tem quatro assistências e dois golos em 16 jogos disputados.