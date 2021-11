Xavi continua no Al Saad, até ver

Uma comitiva do Barcelona está no Qatar para tentar fechar a contratação de Xavi, mas ainda não há fumo branco.

Após a reunião, o CEO do Al Sadd, Turki Al-Ali, deixou mensagem em que reafirma que quer manter o técnico espanhol.

"Agradecemos a visita de uma delegação de dirigentes do Barcelona. Agradecemos e respeitamos isso. A posição do clube é clara desde o início. Estamos empenhados em manter o nosso treinador Xavi connosco e não podemos deixá-lo partir neste momento delicado da temporada", lê-se no Twitter do clube qatari.

Na delegação catalã estão o vice-presidente, Rafa Yuste, e o diretor desportivo, Mateu Almany.

O Barça procura um sucessor para o treinador Ronald Koeman.