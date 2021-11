Vontade de Conte mudou com a estação. Recusou o Tottenham no verão. Aceitou o convite no outono

Antonio Conte revela que recusou o convite do Tottenham no verão e mostra-se "agradecido" por o clube se ter voltado a lembrar dele no outono. O italiano sucede a Nuno Espírito Santo no clube e entra com grandes expetativas.

"Chego a um clube de elite, com um estádio e um centro de treinos maravilhosos. O Tottenham é o melhor a esse nível. Acredito que posso trabalhar para o colocar a equipa ao nível das infraestruturas", diz Conta, nas suas primeiras declarações como técnico do Tottenham.

Campeão inglês pelo Chelsea, Conte considera que "esta é uma grande oportunidade para regressar a Inglaterra". "Será uma honra", diz, em declarações publicadas no site do clube.

A estreia de Conte pelos londrinos está agendada para esta quinta-feira, frente ao Vitesse, para a fase de grupos da Conference League.