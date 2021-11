Wolfsburgo vence Salzburgo e abre discussão pela passagem

O Wolfsburgo somou a sua primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões ao bater o RB Salzburgo, em casa, por 2-1, na quarta jornada.

Baku abriu o marcador, aos 3 minutos de jogo, antes de Wober igualar para os austríacos, aos 30 minutos de jogo.

O golo da vitória chegaria no segundo tempo, por Nmecha, assistido por Arnold, aos 60 minutos de jogo.

O Wolfsburgo subiu ao segundo lugar, à condição, com 5 pontos, menos dois do que o Salzburgo. Sevilha, com 3 pontos, e Lille, com 2, defrontam-se às 20h00.