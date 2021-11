Ronaldo bisa e salva empate para o Manchester United em casa da Atalanta

Cristiano Ronaldo voltou a salvar o Manchester United de mais uma derrota na Liga dos Campeões. O internacional português marcou dois em casa da Atalanta, um deles aos 91, e salvou o empate a duas bolas em Bérgamo.

O jogo começou melhor para a equipa da casa, com golo de Ilicic, aos 12 minutos de jogo, num lance em que De Gea fica muito mal na fotografia. Aos 45+1 minutos, Bruno Fernandes assistiu Ronaldo de calcanhar, que rematou a contar para o seu primeiro golo da noite.

Zapata voltou a colocar a Atalanta na frente do marcador, aos 56 minutos, e o golo do empate surgiu apenas aos 91 minutos, com um grande remate de primeira, de fora da área, por Cristiano Ronaldo.

O internacional português soma agora nove golos em 11 jogos disputados pelo Manchester United. Bruno Fernandes foi também titular, Diogo Dalot ficou no banco de suplentes.

Com este resultado, o Manchester United partilha a liderança do grupo F com o Villarreal, ambos com sete pontos, enquanto que a Atalanta fica com cinco pontos. O Young Boys é último, com três pontos somados.