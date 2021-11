Besiktas entrega favoritismo ao Sporting na Liga dos Campeões

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, entrega o favoritismo do jogo com o Sporting aos leões, na partida da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Alvalade.

Depois da vitória por 4-1 em Istambul, Yalçin não tem dúvidas que os leões são favoritos a uma nova vitória: "Claro que o Sporting é favorito, joga em Lisboa, ganhou em Istambul. É normal ser favorito. Faltam-nos jogadores, mas somos uma boa equipa. Vamos dar o máximo e tentar ganhar pontos. Mas não temos muitas possibilidades de ficar nos primeiros lugares".

O Sporting marcou três golos de canto em casa do Besiktas, dois deles por Coates. Sergen Yalçin quer ter mais atenção à bola parada e gostaria de ver a equipa turca a controlar "mais o jogo".

"São rápidos na transição. Sofremos três golos de canto e um de penálti. Temos de ter atenção nos cantos, isso é uma certeza. Mas também são rápidos e fazem boas transições. Temos de os travar. Temos de controlar mais o jogo, jogar sem risco. Vai ser muito difícil tal como todos os jogos deste grupo", terminou.

O Sporting-Besiktas joga-se na quarta-feira, em Alvalade, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.