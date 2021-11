Barcelona vence em Kiev e ultrapassa o Benfica

O Barcelona venceu em casa do Dìnamo de Kiev, por 1-0, e ultrapassou o Benfica no grupo da Liga dos Campeões.

Depois de um jogo marcado pelo equilíbrio, o golo dos catalães surgiu apenas aos 70 minutos, por Ansu Fati, com um belo remate à entrada da área.

O golo solitário de Ansu Fati permitiu a segunda vitória seguida do Barcelona com o Dínamo de Kiev e que vale a ultrapassagem nas contas do grupo ao Benfica.

Os catalães somam agora seis pontos, mais dois do que o Benfica, que foi goleado pelo Bayern de Munique esta noite. O Dínamo de Kiev continua em última com apenas o ponto conquistado frente às águias, na primeira jornada. O Bayern, já qualificado para os "oitavos", soma 12 pontos.