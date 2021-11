Antonio Conte oficializado como novo treinador do Tottenham

Antonio Conte é o novo treinador do Tottenham, oficializou esta terça-feira o clube inglês. Sucede ao português Nuno Espírito Santo.

Em comunicado no site oficial, o Tottenham revela que o técnico italiano, que estava sem clube depois de deixar o Inter de Milão, assinou contrato até ao final da próxima época, com opção para mais uma temporada.

Conte sucede a Nuno Espírito Santo, cuja aventura no Tottenham durou apenas quatro meses. O treinador português deixa os Spurs na oitava posição da Premier League, com 15 pontos em 10 jornadas, a 10 pontos do líder, o Chelsea, fruto de cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Trata-se do regresso de Antonio Conte a Londres, onde orientou o Chelsea nas épocas 2016/17 e 2017/18, depois de ter sido selecionador italiano. Na altura, conquistou a Premier League e a Taça de Inglaterra.

Conte regressou, após deixar os "blues", a Itália, para assumir o comando técnico do Inter de Milão, com que venceu a Liga italiana à segunda.

Aos 52 anos, Antonio Conte é treinador principal desde 2006/07. Começou no Arezzo, tendo passado, depois, por Bari, Atalanta e Siena, antes de chegar à Juventus, que conduziu ao tricampeonato italiano (2012, 2013 e 2014) e à conquista de duas Supertaças. Como selecionador, levou a Itália aos quartos de final do Euro 20216, que Portugal venceu, em França.