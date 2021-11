André Villas-Boas descarta regresso à Premier League

André Villas-Boas descarta um possível regresso ao futebol inglês.

Em entrevista à Renascença, à margem da Web Summit, o treinador português, de 44 anos, que já orientou Chelsea e Tottenham, garantiu que não está interessado em assumir o comando de um clube inglês.

"É um mercado de que não estou à procura, nem me interessa", frisou.



André Villas-Boas foi treinador do Chelsea na época 2011/12. Saiu a meio, mas a sua equipa viria a conquistar a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões. Em 2012/13, assumiu o comando técnico do Tottenham, tendo batido o recorde de pontos dos Spurs na Premier League. No entanto, a temporada seguinte não correu tão bem e o português saiu a meio.

Villas-Boas está, atualmente, sem clube, depois de ter deixado o Marselha a meio da temporada passada, em rota de colisão com a direção.