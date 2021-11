Nuno Espírito Santo despedido do Tottenham

O treinador português Nuno Espírito Santo foi despedido do Tottenham, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.

Nuno Espírito Santo não resistiu à derrota caseira do último fim de semana frente ao Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, por 0-3, a contar para a Premier League.

“Sei o quanto o Nuno e a sua comissão técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tomado esta decisão", afirma o responsável pelo futebol do Tottenham, Fabio Paratici.

“O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele à sua equipa técnica e desejar-lhes o melhor para o futuro”, sublinha o dirigente do clube, em comunicado.

A aventura de Nuno Espírito Santo no Tottenham durou quatro meses. O técnico tinha sido contratado no verão, depois de quatro temporadas no Wolverhampton, mas cinco derrotas nas dez primeiras jornadas do campeonato ditaram o adeus ao emblema londrino.

Espírito Santo deixa o Tottenham na oitava posição da Liga inglesa, com 15 pontos em dez jornadas, a dez pontos do líder Chelsea.



A BBC avançava no domingo que outro português, Paulo Fonseca, está na lista de treinadores que podem suceder a Nuno Espírito Santo no Tottenham.