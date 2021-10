Ibrahimovic derrota Mourinho

Já para os romanos descontou El Sharaawy, já em tempo de descontos.

A equipa rossoneri esteve mais minutos por cima do jogo, mesmo com a expulsão de Theo Hernández, ao minuto 67.

Com este triunfo, o Milan manteve a liderança do campeonato, em igualdade com o Nápoles, com 31 pontos. A Roma mantém a quarta posição, com 19 pontos.