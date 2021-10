Barcelona continua sem vencer

O FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou 1-1 na receção ao Alavés, na 12.ª jornada da I Liga espanhola, no primeiro encontro após o despedimento do treinador Ronald Koeman.

O avançado holandês Memphis Depay ainda colocou a equipa catalã na frente do marcador, aos 49 minutos, mas a vantagem durou apenas três minutos, uma vez que o Alavés restabeleceu o empate aos 52, pelo avançado Luis Rioja, após assistência do seu colega Joselu, picando a bola sobre o guarda-redes Marc-Andre ter Stegen.

O treinador interino do FC Barcelona, Sergi Barjuan, antigo lateral esquerdo da equipa catalã, foi forçado, aos 41 minutos, a substituir o ponta de lança argentino, Sérgio Aguero, que sentiu uma dor no peito, pelo brasileiro Phelippe Coutinho. O avançado argentino foi transportado ao hospital e realizou exames médicos.

Com mais este deslize, o FC Barcelona segue num surpreendente nono lugar, com 16 pontos (11 jogos), correspondentes a quatro vitórias, quatro empates e três empates, enquanto o Alavés é 16.º, com 10.