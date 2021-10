Sociedade Bruno-Cristiano derrota Nuno Espírito Santo

A sociedade Cristiano Ronaldo-Bruno Fernandes continua a fazer das suas. Este sábado, o Manchester United derrotou o Tottenham Hotspur, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, por 0-3, com os dois internacionais portugueses a acapararem todo o destaque.

O capitão da seleção nacional inaugurou o marcador sobre o intervalo, em White Heart Lane, assistido por Bruno Fernandes. Aos 64 minutos, Edinson Cavani ampliou, assistido por Ronaldo. Por fim, aos 86 minutos, Marcus Rashford completou a vitória autoritária dos "red devils".

O Manchester United sobe ao quinto lugar da Premier League, com 17 pontos, menos oito do que o líder, o Chelsea. O Tottenham está, que soma duas derrotas consecutivas, encontra-se em oitavo, com 15 pontos.