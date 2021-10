Manchester City e Liverpool tropeçam e deixam Chelsea fugir

Mau dia para Manchester City e Liverpool, que tropeçaram e permitiram que o Chelsea consolidasse a liderança da Premier League.

Os "citizens", com os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no banco, perderam, em casa, frente ao Crystal Palace, por 0-2. Wilfried Zaha adiantou os visitantes logo aos seis minutos. A expulsão de Aymeric Laporte, a fechar a primeira parte, dificultou ainda mais a missão da equipa de Pep Guardiola. Por fim, ao minuto 88, Conor Gallagher confirmou a surpresa no Etihad.

O Liverpool, que teve o internacional português Diogo Jota a saltar do banco, empatou, também em casa, com o Brighton & Hove Albion, por 2-2. Jordan Henderson e Sadio Mané marcaram ainda antes da hora de jogo, porém, depois disso, os "reds" deixaram-se surpreender. Enock Mwepu, aos 41 minutos, e Leandro Trossard, aos 65, operaram uma grande recuperação para as gaivotas e congelaram Anfield Road.

O Chelsea agradeceu. Com um bis de Reece James e uma grande penalidade convertida por Jorginho, os londrinos venceram no terreno do Newcastle, que ainda não tem treinador efetivo, por 0-3.

Feitas as contas, o Chelsea cimenta a liderança da Liga inglesa, com 25 pontos, mais três do que o Liverpool, segundo classificado, e mais cinco do que o City, terceiro. A equipa de Manchester pode, ainda, ser igualada pelo West Ham, que é quarto com menos três pontos e menos um jogo.