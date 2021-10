Bayern Munique regressa às goleadas antes de receber Benfica

O líder Bayern Munique, que na terça-feira recebe o Benfica, reagiu ao forte tombo na Taça da Alemanha e aplicou uma “mão cheia” ao Union Berlim (5-2), em jogo da 10.ª jornada da Liga germânica de futebol.

Na ressaca do desaire por 5-0 no terreno do Borussia Monchengladbach, os bávaros praticamente agarraram o triunfo em Berlim no primeiro tempo, com um bis do polaco Robert Lewandowski, aos 15 e 23 minutos, o primeiro de penálti, e um tento de Leroy Sané, aos 35, antes de Niko Giesselmann reduzir em cima do intervalo, aos 43.

Em vésperas de defrontar os encarnados, na Baviera, para a quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, o Bayern dilatou os números através de Kingsley Coman, aos 61 minutos, e Thomas Muller, aos 79, sendo que, pelo meio, Julian Ryerson atenuou os 'estragos' para o Union Berlim, aos 65.

O conjunto de Munique somou a terceira vitória seguida e continua na liderança isolada da Bundesliga, com 25 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund (24), segundo colocado, que conseguiu o quarto triunfo consecutivo, por 2-0, na receção ao Colónia, 10.º classificado.

Sem o internacional português Raphael Guerreiro e o goleador Erling Haaland, ambos lesionados, o adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões inaugurou o marcador aos 40 minutos, por intermédio de Thorgan Hazard, e fixou o resultado aos 64, por Steffen Tigges.

O surpreendente Friburgo, que continua a ser a única formação sem derrotas na Bundesliga, reforçou o terceiro lugar, com 22 pontos, graças à vitória por 3-1 diante do lanterna-vermelha Greuther Furth, com um autogolo de Simon Asta, aos 20 minutos, e tentos de Nicolas Hofler, aos 39, e Vincenzo Grifo, aos 79, de grande penalidade.

De resto, o Friburgo aproveitou para se distanciar do Bayer Leverkusen, quarto classificado, com 17 pontos, que perdeu por 2-0 na receção ao Wolfsburgo, com Lukas Nmecha e Maximilian Arnold a 'faturarem' para os lobos, que vinham de quatro desaires na prova.

Face à derrota do Union Berlim, o Wolfsburgo igualou o conjunto da capital, com 16 pontos, o mesmo sucedendo com o Mainz, que venceu por 2-1 o 'aflito' Arminia Bielefeld e ascendeu provisoriamente ao quinto posto.