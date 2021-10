Ajax empata no terreno do Heracles e liderança treme

O Ajax empatou no terreno do Heracles, sem golos, este sábado, e viu a liderança do campeonato dos Países Baixos reduzir para dois pontos.

Apesar de manterem o primeiro lugar esta jornada, dado que o PSV Eindhoven já jogou - goleou o Twente por 5-2, com bis de Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica -, os "godenzonen" sabem que não podem falhar na próxima. Um deslize poderá, doravante, custar a liderança.

O Ajax, para lá líder isolado da Eredivisie, soma 26 pontos, contra 24 do PSV Eindhoven, segundo, e 20 do Utrecht, que ainda não jogou.

Os campeões holandeses são adversários do Sporting na Liga dos Campeões. Lideram o grupo C, com nove pontos, mais três do que o Borussia Dortmund e mais seis do que o Sporting. O Besiktas é último, sem pontos. Na primeira volta, o Ajax goleou em Alvalade, por 1-5.