Veneza renova contrato com dois jogadores de uma assentada

O Veneza anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com dois jogadores, o islandês Bjarki Bjarkason e o italiano Pietro Ceccaroni.

Bjarkason, de 21 anos, estendeu contrato até junho de 2024, com opção por mais um ano. O extremo, internacional sub-21 pelos nórdicos, ajudou o Veneza a subir à Serie A, na última época, mas ainda não disputou um único minuto pelo emblema italiano esta temporada.

"Estou feliz por renovar o meu contrato, especialmente com um clube que tem um plano para o meu futuro e em que acredito firmemente. Aqui, tenho a oportunidade de crescer num ambiente apropriado ao desenvolvimento de jogadores. Este clube é como uma grande família", enalteceu Bjarkason, citado pelo site oficial do Veneza.

Pilar da defesa por mais quatro épocas

Ceccaroni já não é uma promessa. Aos 25 anos, o defesa-central italiano, que também pode alinhar como lateral-esquerdo, é capitão e tem sido titular indiscutível no Veneza e renovou contrato até junho de 2026.

Na temporada passada, Ceccaroni foi um dos grandes protagonistas da subida do Veneza ao principal escalão. Esta época, leva 11 jogos disputados e um golo marcado ao serviço dos leões alados.

"Estou muito feliz com esta renovação por um clube que me deu tanto, que me fez crescer e me deu a oportunidade de mostrar as minhas qualidades em campo. Fico satisfeito por ser uma referência para os jogadores que chegam e sinto-me orgulhoso por representar, juntamente com os restantes que já estão nesta equipa há algum tempo, as cores icónicas deste clube", afirmou o defesa, citado pelo Veneza.

Nesta época de regresso à Serie A, o Veneza ocupa a 16.ª posição da tabela classificativa, com oito pontos somados em 10 jornadas, mais um do que Génova e Salernitana, primeiras equipas abaixo da linha de água.