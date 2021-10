Só três equipas convenceriam Koulibaly a deixar o Nápoles

Kalidou Koulibaly só trocaria o Nápoles por três clubes: Manchester City, Real Madrid e Barcelona, segundo o jornalista italiano Valter De Maggio.

Em declarações à "Radio Goal", De Maggio contou que tinha perguntado ao defesa-central senegalês, de 30 anos, se assinaria pela Juventus.

"Eu, na Juventus? Estás louco? Nunca jogaria noutro clube italiano. Nunca iria para a Juventus, não trairia os adeptos do Nápoles", terá respondido Koulibaly, que atualmente capitaneia os "partenopei".

Com a Juventus fora de questão, que outros clubes convenceriam Koulibaly a deixar o atual líder do campeonato italiano?

"Se decidisse deixar o Nápoles, só o faria por dois, no máximo três, clubes no mundo. Refiro-me ao Manchester City de [Pep] Guardiola, ao Real Madrid e, no máximo, ao Barcelona", terá revelado o central.

Kalidou Koulibaly foi lançado no futebol profissional pelo Metz, de França, antes de rumar a Genk, da Bélgica. Chegou ao Nápoles na época 2014/15. Leva 296 jogos e 13 golos em quase sete temporadas e meia.