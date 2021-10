Lucas Veríssimo convocado para o Brasil

Lucas Veríssimo (Benfica) está entre os convocados do selecionador do Brasil, Tite, para as partidas com a Colômbia (11 de novembro) e com o Argentina (16 de novembro).

Convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grémio)

Defesas: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético Madrid), Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Médios: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Phillipe Coutinho (Barcelona)

Avançados: Antony (Ajax), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds).