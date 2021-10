Xavi tem acordo para regressar ao Barcelona como treinador

O regresso de Xavi Hernández ao Barcelona como treinador é iminente, segundo avança, esta quinta-feira, a imprensa desportiva da Catalunha.

O holandês Ronald Koeman foi demitido, na quarta-feira, após a derrota (1-0) no terreno do recém-promovido Rayo Vallecano. Para o lugar de uma lenda do clube, deverá entrar outra, esta bem mais recente.

Os jornais "Sport" e "Mundo Deportivo" revelam que Xavi, de 41 anos, já aceitou assumir o comando do Barcelona, faltando apenas o acordo com o seu atual clube, o Al Sadd, do Qatar. O antigo médio internacional espanhol tem uma cláusula de rescisão de um milhão de euros.

Barcelona e Xavi já terão, inclusive, chegado a acordo sobre os elementos que integrarão a equipa técnica: o irmão Óscar, o adjunto Sergio Alegre e o preparador físico Iván Torres são, para já, os nomes acertados.

Segundo a rádio catalã "RAC1", enquanto o Barcelona acerta o acordo, Sergi Barjuan, treinador da equipa B, e Albert Capellas, selecionador de sub-21 da Dinamarca, seriam os candidatos a treinador interino.

À chegada, Xavi pegará no Barcelona no oitavo lugar da Liga espanhola, com menos seis pontos (e mais um jogo) do que o líder, o Real Madrid.

Já na Liga dos Campeões, os catalães encontram-se na terceira posição do grupo E, com três pontos, menos um do que o Benfica, segundo classificado, e menos seis do que o Bayern de Munique, que lidera.