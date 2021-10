Ronald Koeman demitido do Barcelona

O Barcelona anunciou, esta quarta-feira, o despedimento de Ronald Koeman.

A notícia começou por ser avançada pelo jornal "Sport", depois da derrota (1-0) no terreno do recém-promovido Rayo Vallecano, e confirmada, minutos depois, pelo clube catalão.



O Barcelona caiu para o nono lugar da Liga espanhola, com 15 pontos, menos seis (e mais um jogo) do que o líder, o Real Madrid, fruto de quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Os catalães fazem parte do grupo do Benfica na Liga dos Campeões. Estão no terceiro lugar, com três pontos, menos um do que os encarnados, segundos, e menos seis do que o Bayern de Munique, que lidera.

Ronald Koeman, antigo internacional holandês e lenda - enquanto jogador - do Barcelona, esteve ao comando do clube catalão durante quase época e meia, depois de ter sucedido ao espanhol Quique Setién.

[notícia atualizada]