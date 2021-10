A Roma, de José Mourinho, derrotou o Cagliari, por 2-1, na jornada 10 da liga italiana.

O lanterna vermelha da Série A até marcou primeiro, por Pavoletti, mas a equipa romana deu a volta ao marcador graças a Ibanez e Pellegrini.

Mourinho estava castigado e não esteve no banco.

Com este triunfo, a Roma sobe ao quarto lugar do campeonato, com 19 pontos, a nove pontos do líder AC Milan.