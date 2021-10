Presidente da Associação de Treinadores brasileiros não acredita no regresso de JJ ao Flamengo

O presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, Fernando Pires, não acredita que Jorge Jesus regresse ao Flamengo no curto prazo.

Em entrevista a Bola Branca, Fernando Pires explica que Jorge Jesus será sempre um treinador desejado pelos clubes brasileiro pelo sucesso que obteve no Flamengo. Mas o treinador do Benfica, no futuro irá ter de ponderar alguns fatores, antes de equacionar o regresso ao futebol brasileiro.

“O campeonato está já numa fase muito adiantada. O Flamengo já não tem muitas chances no campeonato brasileiro, está a muitos pontos do Atlético Mineiro, na Copa do Brasil foi eliminado, na Libertadores falta um jogo só contra o Palmeiras. Não sei se ele neste momento teria o conforto de arriscar tudo ao assumir o Flamengo numa fase final do campeonato. Jesus vai querer ter garantias para o trabalho dele”, refere.

Fernando Pires acrescenta: “Jorge Jesus deixou uma marca muito forte aqui no Brasil. Agora, não vai arriscar o trabalho dele avançando para um clube sem suporte para desenvolver o trabalho dele”.