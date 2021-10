Pedro Santos derrota Nani e ainda sonha com os "play-offs"

O Columbus Crew, em que alinha o português Pedro Santos, derrotou o Orlando City, de Nani, por 3-2, na madrugada desta quinta-feira, e ainda sonha com uma vaga nos "play-offs" da Liga de futebol dos EUA (MLS).

A equipa da casa chegou ao 2-0 por volta da meia hora, com golos de Miguel Berry, aos 20 minutos, e de Derrick Etienne, ao 31. Daryl Dike ainda reduziu, de grande penalidade, ao minuto 52, no entanto, um golo de Lucas Zelarayán, à hora de jogo, tranquilizou o Columbus Crew.

O melhor que o Orlando City conseguiu fazer, até ao final, foi reduzir, por intermédio de Robin Jansson, já para lá do tempo regulamentar.

Termina, assim, a série de cinco jogos consecutivos sem perder da equipa de Nani, que se encontra na quinta posição da Conferência Este, com 47 pontos: mais quatro do que o New York Red Bulls, oitavo e logo abaixo da linha dos "play-offs"; e os mesmos do New York City, que é quarto e está na zona das equipas que terão o fator casa a favor na fase a eliminar.

O Colmbus Crew está numa posição bastante mais desconfortável. Encontra-se em 10.º, com 41 pontos: os mesmos que Montréal, nono, e New York Red Bulls, oitavo, mas com mais um jogo que ambos; e menos três do que DC United, primeira equipa acima da linha dos "play-offs".