O Nápoles vence o Bolonha, por 3-0, e soma nove vitórias em 10 jogos da liga italiana.

Os golos napolitanos foram apontados por Fabian Ruiz e Insigne, que bisou.

Com este triunfo, o Nápoles apanhou o Milan na Série A, com 28 pontos. O Inter é terceiro com 21 e Roma, com 19 pontos.