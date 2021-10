Flamengo cai da Taça e adeptos gritam por Jorge Jesus

Dois golos de Nikão e um de Zé Ivaldo deram a vitória ao Atlético, por 0-3, no Maracanã, e ditaram a eliminação do Flamengo nas meias-finais da Taça do Brasil, com resultado agregado de 2-5. No final da partida, os adeptos do "Mengão" gritaram por, e ovacionaram, Jorge Jesus.

Jorge Jesus continua a fazer suspirar no Brasil. Na madrugada desta quinta-feira, o Flamengo foi eliminado da Taça, ao perder com o Atlético Paranaense, e os adeptos entoaram cânticos pelo treinador português, numa demonstração de descontentamento com Renato Gaúcho.

"Coisa super normal"

Questionado sobre o sucedido em conferência de imprensa, Renato Gaúcho desvalorizou: "Coisa super normal quando se trabalha num clube grande e o último treinador que por aqui passou teve sucesso."

"O adepto de um grande clube vai sempre lembrar-se do treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Um treinador nem sempre vai ganhar tudo e será recordado do 'cara' que passou por aqui, trabalhou alguns meses e ganhou títulos importantes. Mas já estou vacinado, a cobrança vai sempre existir", assegurou o treinador brasileiro.

De acordo com o "Globoesporte", no entanto, Renato Gaúcho terá mesmo colocado o lugar à disposição. A direção do Flamengo não terá aceitado, mantendo o técnico, de 59 anos, no comando dos rubro-negros.

O Flamengo encontra-se no quarto lugar do Brasileirão, com 46 pontos, menos três (e menos três jogos) do que o segundo, o Palmeiras (treinado pelo português Abel Ferreira), e menos 13 (e menos dois jogos) do que o líder, o Atlético Mineiro. Foi eliminado nas "meias" da Taça do Brasil, no entanto, vai disputar a final da Taça Libertadores frente ao "Verdão".

Jorge Jesus, agora no Benfica, também foi eliminado - mais cedo, até - da Taça do Brasil, porém, conquistou o Brasileirão e a Libertadores.