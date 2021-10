Botafogo homenageia Garrincha com camisola especial

O Botafogo vai homenagear Garrincha com a edição especial da camisola do clube com as listas tortas.

A camisola é inspirada na curvatura das pernas do antigo futebolista, que esta quinta-feira completaria 88 anos.

"Uma edição especial e única, com as listas tortas, inspiradas na curvatura das pernas do Mané. Mas não era só isso que o tornava tão diferente dos demais. Dentro de campo, Garrincha era um verdadeiro acrobata. Uma máquina - torta - de entortar adversários. Ou, simplesmente, a alegria do povo. Principalmente, do povo brasileiro e botafoguense", refere o clube.

Mané Garrincha representou o Botafogo durante 12 anos, ente 1953 e 1965. Disputou mais de 300 jogos e marcou 102 golos. Pelo escrete jogou 50 partidas e apontou 12 golos.

O craque morreu a 20 de março de 1983, com 49 anos, em consequência de problemas de alcoolismo.