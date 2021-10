Bayern Munique interrompe série de 85 jogos a marcar golos

A derrota de quarta-feira com o Bayern Monchengladbach ditou o fim da série de 85 jogos oficiais seguidos do Bayern de Munique a marcar golos.

Foram 21 jogos em 2019/20, mais 50 em 2020/21 e 14 esta época, sempre a fazer abanar as redes adversárias, depois de um empate, sem golos, no dia 9 de fevereiro de 2020, frente ao Leipzig, a contar para a jornada 21 da Bundesliga. Obra de dois treinadores: Hansi Flick e Julian Nagelsmann.

A série vitoriosa dos eneacampeões alemães começou com um 1-4 ao Colónia, logo na jornada seguinte da Bundesliga de 2019/20, e terminou com um 4-0 ao Hoffenheim, na nona ronda da presente edição.

No total, o Bayern marcou 267 golos nesses 85 jogos, o que dá uma média de 3,14 golos por jogo. Sofreu 83 golos, uma média de 0,98 por jogo.

O Bayern ficou a 11 jogos do recorde mundial do River Plate, que entre 1936 e 1939 marcou em 96 jogos consecutivos. O clube argentino festejou o facto de a marca continuar intacta no Twitter: "Únicos na história."

Dados retirados dos portais "Transfermarkt.com" e "Zerozero.pt".