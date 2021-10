Barcelona anuncia treinador interino à espera de Xavi

O Barcelona anunciou, esta quinta-feira, que o treinador dos B, Sergi Barjuan, subirá à equipa principal, de forma interina, até à contratação de novo técnico, que, segundo a imprensa catalã, será Xavi Hernández.

No site oficial, o Barcelona refere que Barjuan assumirá o comando técnico "de forma provisória (...) enquanto o clube fecha a contratação de um novo treinador", depois do despedimento de Ronald Koeman.

Conforme referido, segundo a imprensa desportiva da Catalunha, o antigo médio internacional espanhol Xavi Hernández, de 41 anos, já tem acordo para ser o próximo treinador do Barcelona, clube que o formou e que representou durante quase toda a carreira enquanto jogador.

Faltará, apenas, o acordo com o atual clube de Xavi, o Al Sadd, do Qatar, ao que explicam os jornais "Sport" e "Mundo Deportivo". O antigo capitão do Barcelona tem cláusula de rescisão de um milhão de euros.

À chegada, Xavi pegará no Barcelona no oitavo lugar da Liga espanhola, com menos seis pontos (e mais um jogo) do que o líder, o Real Madrid.

Já na Liga dos Campeões, os catalães encontram-se na terceira posição do grupo E, com três pontos, menos um do que o Benfica, segundo classificado, e menos seis do que o Bayern de Munique, que lidera.

Sergi Barjuan também é uma velha glória do Barcelona. Foi formado nos "azulgrana", estreou-se na equipa principal em 1993 e só saiu em 2002, para o Atlético de Madrid, para as três últimas épocas da carreira. Antigo lateral-esquerdo, foi internacional por Espanha em 56 ocasiões.