Josh Cavallo, o primeiro futebolista no ativo a assumir a homossexualidade

Josh Cavallo, do Adelaide United, é o primeiro futebolista profissional masculino no ativo a assumir publicamente a homossexualidade.

Num vídeo publicado no Twitter do clube australiano, Cavallo declarou: "Há algo que preciso de partilhar com todos. Sou futebolista e sou gay."

"Ao longo da minha vida senti sempre a necessidade de esconder quem sou porque tinha vergonha e medo de não poder fazer o que amava e ser gay. Tive de esconder quem era para perseguir o meu sonho. Tudo o que quero é jogar futebol e ser tratado por igual. Estou cansado de ter de render ao máximo e viver esta vida dupla. É desgastante e algo que não quero que mais ninguém experiencie", explicou o futebolista.

Uma viagem de aceitação

O central australiano, de 21 anos, assume que pensava que as pessoas começariam a tratá-lo "de forma diferente" ou mesmo a dizer mal dele quando descobrissem que é homossexual: "Não foi o caso."

"Quando muito, ganhei ainda mais respeito das pessoas. A reação e o apoio que recebi de treinadores e companheiros, foi incrível", enalteceu.

Ao assumir publicamente a homossexualidade, Josh Cavallo pretende transmitir que "é 'ok' ser gay e jogar futebol", seja a que nível for.

"Não faças de conta que és alguém que não és. Sê tu próprio. Nasceste para ser tu próprio, não outra pessoa qualquer", sublinhou o defesa.