Dínamo Kiev segue em frente na Taça

O Dínamo Kiev, vencedor das duas últimas edições da Taça de Ucrânia, apurou-se para os quartos de final da prova depois de vencer o Mariupol, por 2-1.

Isento nas rondas anteriores, a formação de Kiev chegou ao triunfo no campo do atual último classificado do campeonato, com golos de Verbic e Shabanov.

Ocheretko ainda reduziu para o Mariupol, perto do fim, mas o vencedor estava encontrado.

O Dínamo, líder do campeonato ucraniano e campeão do seu país, é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, juntamente com Bayern Munique e FC Barcelona.