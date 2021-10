UEFA duplica prémios para o Europeu feminino de futebol

A UEFA infomou, esta terça-feira, que vai duplicar os prémios financeiros atribuídos a propósito do próximo Europeu feminino de futebol.

No Euro 2022, que se realizará no próximo verão, em Inglaterra, e para o qual Portugal não se apurou, haverá um bolo de 16 milhões de euros para distribuir pelas 16 seleções na fase final. Um valor que duplica a verba atribuída no Euro 2017, em que a seleção nacional esteve presente.

Cada seleção receberá 600 mil euros logo à partida. Pela primeira vez na história da competição, haverá bónus consoante resultados na fase de grupos: cada vitória vale 100 mil euros e cada empate vale 50 mil.

O apuramento para os quartos de final vale 205 mil euros. As seleções que cheguem às meias-finais receberão 320 mil euros. O finalista vencido receberá 420 mil euros. O campeão europeu arrecadará 660 mil euros.

Os prémios são cumulativos. Significa isto que uma seleção que vença o Europeu só com vitórias receberá um total de 2,085 milhões de euros.

A UEFA tem, ainda, 4,5 milhões de euros para distribuir pelos clubes que emprestem jogadoras às seleções. Cada clube receberá 500 euros por jogadora por dia, para um mínimo de 10 mil euros por jogadora.

O Euro 2022 realiza-se entre os dias 6 e 31 de julho, em Inglaterra. A final será em Wembley. Portugal não se qualificou, tendo perdido, no "play-off", diante da Rússia, com resultado agregado de 1-0 nas duas mãos.

Os Países Baixos defenderão o título europeu conquistado em 2017.